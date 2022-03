Até 24 de abril, o Shopping Estação recebe na Praça de Eventos (piso L1), o L.O.L. Surprise! Born 2 Travel. Inspirado nas bonecas mais famosas do mundo, o evento trará um cenário inspirado em diversos países e as melhores brincadeiras, games e oficinas para os fãs do brinquedo. A diversão é voltada para crianças de 1 a 12 anos e o circuito contará com pula-escorrega, cama de gato, oficina de colorir, pista de skate e muito mais.

As sessões duram 40 minutos e os ingressos custam R$ 40. Crianças até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável. O evento funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h.

Durante o evento, as crianças poderão viajar pelo mundo com o cenário lúdico. Na roda gigante temática e no painel instagramável, a garotada registrará lindas fotos. A Cama de Gato é uma brincadeira na qual as crianças terão o desafio de passar pela trama de fios. O evento ainda conta com pista de skate, escorregador, gangorra, basquete e pula-pula da L.O.L., garantindo uma experiência inesquecível a todos.

E não para por aí! Para dar um descanso a toda essa agitação, haverá oficina de colorir, camarim para aplicação de tatuagem lavável e para troca de acessórios.

Todos os cuidados e medidas serão seguidos rigorosamente no evento e informado para os participantes, como distanciamento, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura de todos os participantes antes de entrarem na atração e disponibilização de álcool em gel. As sessões serão realizadas com capacidade reduzida.

Os ingressos serão vendidos preferencialmente no formato online, pela plataforma SYMPLA por meio deste link ou diretamente na bilheteria do evento.

A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h, no Shopping Estação.