Os fãs do cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler já podem garantir o seu lugar na plateia para assistir ao concorrido show do novo disco “Tinta y Tempo”, que será realizado no dia 17 de setembro, no Teatro Guaíra, às 21 horas. A apresentação de Drexler é bastante aguardada pelo público, que poderá conferir este lançamento com canções inéditas, depois de 5 anos, além dos sucessos dos álbuns anteriores.

Com ingressos já esgotados na apresentação de Porto Alegre, no dia 25 de setembro, e abertura de novas datas pelo Brasil, o cantor comemora a receptividade que está recebendo com este novo trabalho. Com realização da Orth Produções, os ingressos para a apresentação em Curitiba já estão à venda pelo Disk Ingressos.

“Tinta y Tempo”, lançado em abril, é seu décimo quarto álbum de estúdio e chega no 30º aniversário do lançamento de seu primeiro disco. O anterior foi “Salvavidas de Hielo”, que estreou em 2017. Três décadas de canções que continuam a somar ao imaginário do uruguaio, que se destaca especialmente pela conexão com o público em seus shows pelo mundo.

Ingressos

Os bilhetes custam a partir de R$ 75,00 a meia-entrada, no balcão 02 até R$ 400,00 a inteira na plateia A + taxa administrativa de R$ 12,00 da Disk Ingressos. **Desconto de 30% para assinantes do Clube Gazeta e para os beneficiários do Clube Disk Ingressos.

** A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor. Informações: 41 3315-0808.