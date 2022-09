Um dos grandes nomes da música latino-americana, o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler desembarca em Curitiba com o show do novo disco “Tinta y Tempo”, que será apresentado neste sábado (17), no Teatro Guaíra. O álbum que foi criado no confinamento da pandemia traz dez novas músicas sobre formas de reamar, em todos os âmbitos: dos relacionamentos ao amor próprio.

Na apresentação os fãs da capital paranaense poderão conferir canções inéditas como Tinta y tiempo, ¡Oh, algoritmo! (parceria com a israelense Noga Erez) e “Amor al arte”, que são muito esperadas depois de 5 anos, além dos sucessos dos álbuns anteriores.

“Tinta y Tempo”, lançado em abril, é seu décimo quarto álbum de estúdio e chega no 30º aniversário do lançamento de seu primeiro disco. O anterior foi “Salvavidas de Hielo”, que estreou em 2017. Três décadas de canções que continuam a somar ao imaginário do uruguaio, que se destaca especialmente pela conexão com o público em seus shows pelo mundo.

Sobre Drexler

Drexler, que é um dos grandes nomes da música latino-americana, teve seu reconhecimento internacional depois de ganhar o Oscar pela trilha sonora do filme Diários de Motocicleta, do diretor brasileiro Walter Salles, em 2005. A canção “Al Otro Lado del Río”, do álbum “Eco²”, foi a primeira música em espanhol a vencer o Oscar de Melhor Canção Original.

Em 2014, contou com a parceria do consagrado cantor brasileiro, Caetano Veloso, no seu disco, “Bailar en la Cueva”, gravado na Bolívia. Com este trabalho ganhou dois Grammy Latinos (nas categorias Gravação do Ano e Melhor Álbum de Cantor-Compositor), e foi indicado ao Grammy Awards (categoria do Melhor Disco de Rock Latino, Urbano ou Alternativo), sendo um álbum mais festivo e dançante. Com 14 discos lançados durante sua carreira, além de músico, ele é médico especializado em otorrinolaringologia.

Serviço

Jorge Drexler apresenta “Tinta y Tempo” no Guairão

Data: 17 de setembro de 2022

Horário: Abertura do Teatro às 20h e Início do Show às 21h.

Local: Teatro Guaíra (R. Amintas de Barros, S/N – Centro, Curitiba – PR).

Classificação etária: Livre

Ingressos: a partir de R$ 75,00 a meia-entrada, no balcão 02 até R$ 400,00 a inteira na plateia A + taxa administrativa de R$ 12,00 da Disk Ingressos. **Desconto de 30% para assinantes do Clube Gazeta e para os beneficiários do Clube Disk Ingressos.

** A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

** IMPORTANTE: Serão exigidos os documentos e comprovantes que constam nas respectivas leis.

** OS DESCONTOS NÃO SÃO CUMULATIVOS.

Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808). Site do Disk

Link para compra: https://www.diskingressos.com.br/event/2964

INFORMAÇÕES: 41 3315-0808 ou diskingressos.com.br