Curitiba vai receber, entre os dias 17 e 18 de setembro, o Vag Nation Brasil 2022. VAG é a sigla para um grupo de marcas pertencente à Volkswagen, que inclui Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Seat, entre outros. Esta é a primeira vez, desde a pandemia, que o evento irá acontecer. Será no Bosque São Cristóvão, em Curitiba.

Os destaques são raridades automobilísticas como a Lamborghini, que pode custar mais de R$ 5 milhões, e o Golf Harlequin, que possui uma peça de cada cor; além de alguns modelos da Porsche. Grandes marcas do segmento de peças, personalização e oficinas de renome também estarão presentes. Os colecionadores de Vw quadrados e aircooleds (refrigerados a ar) estarão em peso no evento. A expectativa dos organizadores é que mais de 500 carros participem desta edição.

Golf Harlequin tem uma peça de cada cor. Foto: Reprodução.

O festival terá uma praça gastronômica com costela fogo de chão, do restaurante Bucaneiro; várias opções de pratos com o La Vita Gastronomia e diversos tipos de hambúrgueres, pastéis e doces de restaurantes locais. Os visitantes também terão opções de chope artesanal com a Gauden Cervejaria, drinks e outras bebidas não alcoólicas.

Outra atração são as apresentações musicais. O público poderá curtir os shows com as bandas Museos Rock Band, Charlie Brown Cover, Dama de Paus, Legião Urbana Cover e discotecagem com Kombination.

Vag Nation Brasil 2022

Datas: 17 e 18 de setembro

Local: Bosque São Cristóvão

Estacionamento para visitantes: Clube Mercês

Estacionamento para expositores: Rua Domingos Strapasson

Horário: das 10h às 22h

Ingressos: Visitante – R$ 10,00

Expositor para 2 dias – R$120,00 para motorista e acompanhante (outro valor na hora)

Onde comprar: ingressos antecipados apenas para expositores no whatsapp (41) 99619-0210