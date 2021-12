Com o preço do kg da carne de Peru quase 50% mais cara que no ano passado, tem sido muito mais vantajoso para o bolso substituir a ave natalina pelo frango inteiro neste Natal. E não é por causa dessa troca mais em conta que a Ceia de Natal vai ficar menos saborosa. Por isso mesmo fizemos uma seleção de três maneiras diferentes para temperar e preparar o frango, com sabor, simplicidade e facilidade. Confira!

Frango com vinagre e sal grosso

Foto: Gazeta do Povo.

Ingredientes

1 unidade de frango inteiro

100 ml de vinagre de maçã

100 gramas de sal grosso

Modo de preparo

Em um pote coloque o sal grosso e cubra com o vinagre. Passe o tempero por todo o frango e deixe descansar por 10 minutos. Coloque no smoker, na churrasqueira ou no forno (já pré-aquecido, temperatura média-alta) por aproximadamente 1h20. Sirva com o acompanhamento de sua preferência.

Frango à milanesa do Combate Barreirinha

Foto: Gazeta do Povo.

Ingredientes

1 unidade de frango inteiro

700 ml de água

1 unidade de cebola média em pedaços

6 dentes de alho sem casca

50 ml de vinagre de vinho branco

3 colheres de sopa de sal

1 maço de cebolinha verde

1 maço de salsinha a gosto de molho de pimenta

2 unidades de ovo

220 ml de água

1 pitada de sal

1 xícara de chá de fubá

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes da marinada (700 ml de água, cebola, alho, vinagre, sal, cebolinha, salsinha e molho de pimenta) no liquidificador e bata até ficarem bem triturados e misturados. Em uma tigela grande, coloque o frango (sem os miúdos) e jogue o caldo por cima. Tampe e deixe na geladeira por 18 horas.

Ao iniciar o preparo para assar, coloque os ovos com 220 ml de água e o sal em outra tigela e bata com um batedor até ficar uma mistura homogênea. Escorra o frango da marinada, passe no caldo e o empane totalmente no fubá.

Em uma assadeira com uma grade apoiada, coloque o frango em cima e leve ao forno preaquecido a 200 graus C por cerca de três horas ou até dourar. A grande é necessária para que o restante do líquido da marinada escorra e não deixe a carne encharcada. Sirva com os acompanhamentos de sua preferência, e bom apetite.

Marinada para carne de frango

Foto: Fred Kendi / arquivo Gazeta do Povo.

Ingredientes

1 L de vinho branco

1 xícara de suco de limão

1 unidade de cebola em rodelas grossas

3 a 4 dentes de – com casca (para não soltar tanto o sabor)

1 talo de aipo em rodelas

1 talo de alho-poró em rodelas

5 grãos de pimenta-do-reino

o quanto baste de sal para deixar a marinada mais salgada do que o tempero habitual

a gosto de ervas frescas de sua preferência

Modo de preparo

*Para um quilo

*É muito similar ao tempero da carne de porco e pode-se trocar o limão por cachaça

