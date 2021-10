Neste sábado (9) e domingo (10), a Fundação Cultural de Curitiba tem várias atividades programadas para celebrar o Dia das Crianças. O bacana é que é de graça e as famílias podem aproveitar apresentações de teatro, circo e de música.

No Teatro Cleon Jacques (Rua Mateus Leme, nº 4700), terá o Fuzuê do Pererê, no sábado e no domingo, às 16h. A prefeitura explica que “o musical é um jeito divertido de festejar os ritmos brasileiros, as histórias, as adivinhas, as parlendas e outras expressões e brincadeiras do universo infantil. De forma lúdica e recreativa, o Fuzuê do Pererê traz um “mix” de canções Lautorais e do cancioneiro popular, oferecendo à criançada a linguagem das infâncias, poesia e um pouco do Brasil”.

Já no Portão Cultural – Antônio Carlos Kraide (Avenida República Argentina, nº 3430) tem o Araújo Teodoro e Ofélia Florinda, também no sábado e no domingo, às 16h. A descrição da atração informa que “as marionetes da Companhia Curitibana de Arte Animada contam uma história de amor e amizade em três fases da vida dos personagens Araújo e Ofélia. Na infância, eles brincam e se divertem. Na adolescência, a descoberta da paixão seguida da separação quando Ofélia vai embora com a família, e o reencontro na velhice”.

No Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, nº 1222), serão duas atrações. No teatro, no sábado e no domingo, às 16h, é a vez da animação “As Infindáveis Versões do Capuchinho e do Lobo Mau”, que apresenta variações do tradicional conto de “Chapeuzinho Vermelho” em forma de bonecos.

No domingo, às 16h, o Teatro Novelas Curitibanas trará o jogo teatral “Montando Lobato”, apresentando o universo do livro “Sítio do Pica-pau Amarelo”. A plateia pode interagir diretamente com as personagens do espetáculo.

No Auditório da sede da Fundação Cultural de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, nº 142), também tem programação. No sábado e no domingo, às 11h, haverá o teatro de bonecos “A Menina do Mundo da Lua”. O espetáculo conta a história de uma menina “que olha para o mundo de um jeito todo dela, onde a sua imaginação ganha asas e onde tudo é possível”.

No Memorial Paranista Liceu das Artes (Rua Mateus Leme, nº 4700), ocorrem oficinas com temas dos encontros infantis inspirados em João Turin. É preciso se inscrever antecipadamente pela internet neste link. A programação das oficinas vão até o próximo sábado (16).

Dentro da programação, o local também tem atividade do Circo da Cidade, de forma presencial, no sábado e no domingo, às 16h. Para participar, é preciso fazer agendamento no telefone 3287-5307 ou pelo e-mail eanderson@curitiba.pr.gov.br.

Vale ressaltar que há diversas outras atrações para curtir com as crianças em Curitiba. Uma delas, por exemplo, é um pula-pula gigante que parece até sonho de criança, mas agora é realidade no ParkShoppingBarigui. Entre os dias 2 e 15 de outubro, o Jump Around, maior castelo inflável da América Latina, estará na capital. A atração possui 2500 m² e os ingressos estão à venda no site do shopping, com valores a partir de R$ 46 para 30 minutos de diversão.

Pós dia das crianças!

Para comemorar o Dia das Crianças, o Sesi Cultura apresenta o primeiro espetáculo inédito da sua Retomada da Cultura. O Bamberê (foto abaixo)é um espetáculo musical infantil interativo, realizado pelo Grupo Baquetá, que apresenta composições dos integrantes do grupo e algumas canções de domínio público, rearranjadas em ritmos afro-brasileiros urbanos, como o funk e o rap, e ritmos paranaenses, como o fandango e folia do divino. Serviço: Dia 23 de outubro, 16h. Assista aqui!

