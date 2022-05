A banda Metallica se apresenta neste sábado (07), no Estádio Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba. Com público esperado de 43 mil pessoas, a organização do evento publicou uma lista de itens proibidos, para manter a segurança durante o show. Alguns deles são bem óbvios, como armas de fogo ou armas brancas de qualquer espécie, mas há proibição de objetos inusitados, como cartazes de papelão, bandeiras, jornais e até pistolas de água.

LEIA TAMBÉM:

>> Setlis, curiosidades e mais: tudo que você precisa saber sobre o show do Metallica em Curitiba

>> Show do Metallica vai alterar trânsito no Alto da Glória neste sábado

Se você vai no show, então fique atento para a lista de itens proibidos. Como não há guarda-volumes, os objetos não autorizados serão descartados. Confira a seguir:

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

– Go-Pro (Ou similares);

– Tablets;

– Cartazes de qualquer tipo;

– Guarda-chuvas;

– Bebidas alcoólicas;

– Materiais ou objetos que possam causar ferimentos; – Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

– Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; – Fogos de artifício;

– Papel em rolo, jornais e revistas;

– Bandeiras e faixas com mastro;

– Capacetes de motos ou similares;

– Correntes, cinturões e pingentes;

– Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

– Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar Levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

– Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

– Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

– Lasers, walkie-talkie e drones;

– Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

– Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

– Utensílios de armazenagem;

– Cadeiras ou bancos;

– Bastão para tirar foto;

– Buzinas de ar;

– Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

– Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação,

sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

*O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

ABERTURA DOS PORTÕES: 16h

SHOW EGO KILL TALENT: 18h30

SHOW GRETA VAN FLEET: 19h30

SHOW METALLICA: 21h

ACESSO DO PÚBLICO

A leitura de ingresso e divisão de público por setor será feita nos portões de acesso seguindo as seguintes ordens:

Pista comum: Rua Ubaldino do Amaral

Pista premium: Rua Floriano Essenfelder

Cadeira Social: Rua Ubaldino do Amaral

Cadeira Pro tork: Rua Mauá

Camarote Pro tork: Rua Mauá

Arquibancada: Rua Amacio Moro

Informações gerais

Alimentação – Teremos em todos os setores pontos de vendas de lanches diversos e bebidas, inclusive destiladas;

Banheiros – As áreas de público estarão equipadas com banheiros femininos, masculinos e para pessoas com deficiências em quantidade adequada ao número;

Atendimento médico: Teremos três postos médicos, ambulâncias, equipe médica e leitos.

Sinalização Visual: O evento será sinalizado visualmente com placas posicionadas em locais estratégicos dentro e fora do espaço, incluindo acessos, bilheteria, banheiros, bares, postos médicos e saídas de emergência.

DICAS ÚTEIS

– Dê preferência ao transporte público;

– Não compre ingresso de cambistas ou pessoas desconhecidas na rua;

– Programe-se. Saia com pelo menos 02 horas de antecedência e verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

– Caso vá de Táxi: Combine antecipadamente a ida e a volta do show com um taxista próximo de sua casa;

– Use roupas leves e hidrate-se constantemente.

Serviço

CURITIBA

Data: 7 de maio de 2022 (sábado)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30

Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30

Horário do show do Metallica: 21h

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 37 – Alto da Glória, Curitiba – PR

Classificação etária: 08 a 14 anos acompanhados dos pais ou responsável legal. Desacompanhados a partir de 16 anos*. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.

Os adolescentes com idade maior ou igual a 16 (dezesseis) anos devem apresentar autorização específica assinada pelos pais ou responsável legal, com firma reconhecida em cartório.

Modelo da autorização disponível em www.eventim.com.br/metallica

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Lorenzo conta que Bento morreu Pantanal Jove leva Juma com ele para o Rio de Janeiro Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”