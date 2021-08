As sobremesas são a cereja do bolo de qualquer menu, o ponto final de uma refeição completa e memorável. Para todos os gostos, elas também estão presentes na 13ª edição do Festival Bom Gourmet, como parte dos cardápios de almoço e jantar, a partir de R$ 49, 90, em mais de 60 restaurantes de Curitiba. Mas você tem que correr, porque o festival vai só até domingo (15).

A gente preparou uma lista para apresentar algumas das opções de sobremesa do festival para ajudar você a decidir qual vai ser a próxima pedida. Veja a lista e escolha a sua favorita!

Fruta é sobremesa!

As frutas são, sim, ótimas protagonistas em sobremesas, ainda mais em um país como o Brasil, que as oferece em abundância. Não é à toa que 17 casas apostaram nelas como ingrediente principal para dar o toque final (e essencial) nos menus do Festival Bom Gourmet.

O restaurante Antonina, estreante no Festival, fez essa aposta, servindo uma deliciosa banana à milanesa com sorvete de cravo e canela e caramelo de cachaça.

Banana à milanesa, do Antonina | Foto: Fernando Zequinão| Fernando Zequinão

Já o Badida Carnes Nobres, que participa nesta edição com duas unidades – no ParkShoppingBarigui e na Sete de Setembro – apostou no creme de papaia com cassis como destaque na sobremesa.

Creme de papaia do Badida Carnes Nobres | Foto: Fernando Zequinão | Fernando Zequinão

Outros restaurantes que servem sobremesas com frutas

Aish Baladi Gastronomia Árabe

Bar do Victor

Cabana Montefusco Parrilla Argentina

Cantina do Délio

Cantina Famiglia Fadanelli

Casa Varela

Celeiro Restô & Burguer

Doppo Cucina

Euro Bistrô Restaurante

Ibérico Restaurante

Jardim Secreto Gastronomia e Afetividade

Lupe Cozinha Contemporânea

Pescara Cucina Italiana

Saanga Grill

Veg e Lev

Panna Cotta

A tradicional receita italiana, à base de gelatina, foi a escolha de vários restaurantes no Festival Bom Gourmet; em cada um, no entanto, um sabor diferente. No Armazém 71 Cucina – Vino a sobremesa é feita de chocolate com coulis de frutas vermelhas e servida tanto no almoço como no jantar.

Panna Cotta de chocolate, do Amazém 71 Cucina – Vino | Foto: Fernando Zequinão| Fernando Zequinão

No Euro Bistrô Restaurante, a panna cotta é uma das sobremesas servidas no jantar, com calda de amora e crocante de castanha do Pará.

Outros restaurantes que servem panna cotta no Festival Bom Gourmet

Anarco Batel

Anarco Mercado Municipal

Ícaro Casual Greek Food

Jamie’s Italian Curitiba

Ken’Eki Sushi

Praça do Victor

Brownie, com ou sem sorvete?

Uma das mais queridas sobremesas, o brownie não poderia faltar nos menus do Festival Bom Gourmet. A aposta de algumas casas foi a receita tradicional, de chocolate com nozes e calda (acompanhada de sorvete, se for a preferência), como foi o caso do Avenida Paulista Pizza Bar.

Brownie de chocolate com nozes, do Avenida Paulista Pizza Bar | Foto: Fernando Zequinão| Fernando Zequinão

Outros restaurantes escolheram inovar na receita e adicionar ingredientes à sobremesa. Assim fez o Aish Baladi Gastronomia Árabe, que serve o Oásis, um brownie de pistache com sorvete de creme e cobertura de chocolate.

Outros restaurantes que servem brownie

Aipo Superfoods

Amarzém 71 Cucina – Vino

Badida Carnes Nobres – ParkShoppingBarigui e Sete de Setembro

Curry Pasta Cozinha de Fusão

Gianttura Osteria e Empório

Hard Rock Café

O Fornão Pizzaria e Restaurante

Amantes de sorvete

Versátil e saboroso, o sorvete conquista corações mesmo no inverno. Se você é uma dessas pessoas, está com sorte: 14 restaurantes optaram pela iguaria como sobremesa no Festival Bom Gourmet! O Anarco Restaurante Mercado Municipal, por exemplo, serve o delicioso gelato artesanal de baunilha com calda de laranja.

Gelado de baunilha com calda de laranja, do Anarco Mercado Municipal | Foto: Fernando Zequinão| Fernando Zequinão

Outra alternativa dessa gostosura pode ser encontrada no Swadisht Comida Indiana. Chamado do Zulfi, o sorvete é preparado à moda indiana da casa.

Outros restaurantes que servem sorvete

Barolo Trattoria – ParkShoppingBarigüi e Silva Jardim

Bull Prime Carnes Nobres – Batel, Cabral e Pátio Batel

Cantina do Délio

Cão Veio

Doppo Cucina

Euro Bistrô Restaurante

Jamie’s Italian Curitiba

Johnny Rockets Palladium

La Vaca Steakhouse

Trovatta Trattoria Felice

Vindouro

Z. Sushi Lounge Bar

Mousses do Festival Bom Gourmet

Conhecidos mundialmente, os mousses são muito apreciados pela textura aerada e que derrete na boca, podendo ser preparados com inúmeros ingredientes e sabores. Na Bull Prime Carnes Nobres – com três unidades participantes no Festival, no Batel, Cabral e Pátio Batel – a base da sobremesa é o doce de leite e ela é servida com calda de frutas vermelhas e farofa crocante de castanha de caju e do pará.

Já no Thai Restaurante Thailandês, o chocolate é o protagonista e a sobremesa é servida em textura mais firme, em prato raso.

Outros restaurantes que servem mousses

Antonina

Baraquias – Jockey Plaza Shopping, Juveve e ParkShoppingBarigui

Casa Varela

Curry Pasta Cozinha de Fusão

Ken’Eki Sushi

Limoeiro Casa de Comidas

Madá Pizza e Vinho

Ox Room Steakhouse

Pobre Juan

Terra Madre Ristorante

Pudins e tortas

Para finalizar nosso tour da tentação, os pudins e tortas ganham espaço. Na Cantina Famiglia Fadanelli, a aposta é no pudim de pistache com calda de caramelo e crocante.

Pudim de pistache, da Cantina Famiglia Fadanelli | Foto: Fernando Zequinão | Fernando Zequinão

No restaurante Cão Veio, o destaque é para a Pastor Belga, torta de cappuccino com licor Baileys, ganache de chocolate belga 70% cacau e massa de castanhas, finalizada com praliné.

Outros restaurantes que servem pudins e tortas

Anarco Batel

Gianttura Osteria e Empório

Madá Pizza e Vinho

Pimenta Brasserie

Pobre Juan

Praça do Victor

