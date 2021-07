Para quem não aguenta de saudade de ouvir um bom forró de pé de serra, tomando um quentão para se aquecer e comendo os deliciosos quitutes típicos, neste sábado (10) vai rolar um “Arraiá” no Vale da Música, na Ópera de Arame, um dos mais belos cartões postais de Curitiba. A Festa Junina terá programação realizada ao ar livre e com toda a segurança para quem for até lá, com respeito às regras de distanciamento, disponibilidade de álcool em gel, por exemplo.

“Estamos voltando de forma gradativa para garantir a segurança não só do público, mas também dos músicos que participam do projeto e de todo o pessoal que trabalha conosco. Por isso, além de realizar o evento ao ar livre e de forma simples, o uso de máscara é obrigatório e faremos o possível para que as pessoas possam se divertir e matar a saudade, nem que seja só um pouquinho, de um arraiá”, conta Gabriella Camargo, gerente de marketing do Vale da Música e Ópera de Arame.

Na última quarta-feira Curitiba anunciou o retorno da bandeira amarela com medidas mais brandes de controle à propagação do coronavírus. Por isso alguns eventos estão retornando.

No Palco Flutuante, grande estrela da Ópera de Arame, das 10h às 17h50 será possível assistir a três apresentações: com o pessoal do Bombaião, um trio de acordeon que toca forró de pé de serra; o trio de violas caipiras Serra Acima que toca baião, choro, fandango, maractu, entre outros; e o pessoal do Acordeon Brasileiro, que vai trazer clássicos como Dominguinhos, Sivuca e Oswaldinho do Acordeon, além de diversos outros artistas.

O restaurante Ópera Arte vai oferecer pinhão, dadinho de tapioca, caldinho de feijão, mini cachorro-quente, bolos de milho e fubá, pé de moleque, paçoca e o famoso quentão em seu cardápio. Para dar aquele toque especial, o pessoal do restaurante estará vestido a caráter e o local contará com uma decoração especial.

“A gente sabe que ainda não é o ideal de uma festa junina, com quadrilha, muita gente, brincadeiras. Mas temos certeza que já vai dar pra matar um pouco da saudade. A previsão para o final de semana é de sol, então vai ser especial podermos oferecer essa programação”, finaliza Gabriella.

Serviço

Arraiá do Vale da Música – 10/07 (sábado)

Valor para entrada no Vale da Música: R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto.

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches.

Programação:

10h00 à 12h30 – Bombaião

12h40 às 15h10 – Serra Acima Trio

15h20 às 17h50 – Trio Acordeon Brasileiro