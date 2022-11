O Parque Pinhal de Santana, no bairro Campo de Santana, já pode ser visitado pela população. A 45ª unidade de conservação entre parques e bosques da cidade foi entregue na tarde desta sexta-feira (25) e a inauguração contou com a presença do prefeito Rafael Greca (DEM). O Pinhal de Santana vai abrir ao público de terça a domingo, das 8h às 19h.

A área de mata nativa tem 250 mil metros quadrados e fica na Rua Delegado Bruno de Almeida, em frente à aldeia indígena Kakané Porã, na Regional Tatuquara.

A implantação e preservação de áreas verdes, que servem como espaços de lazer e convivência da população, fazem parte do Curitiba Viva Bem, uma série de políticas públicas com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos.

“Estamos na extrema periferia de Curitiba, onde um pinhal abandonado foi transformado em mais um parque da cidade, como um símbolo da nossa identidade. Se não cuidarmos da floresta, não cuidaremos de nós mesmos”, disse Greca.

O novo parque conta com sedes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude; parquinho inclusivo com piso emborrachado; e uma pista de caminhada com 700 metros de extensão. Há ainda colmeias do programa de polinização Jardins de Mel, uma quadra poliesportiva e muita área verde para descanso, contemplação e lazer.

Esculturas de uma pinha e pinhões gigantes, feitas pelo artista Índio Artesão, são o grande diferencial do espaço. “Eles estão aqui para lembrar aos curitibinhas o nome da nossa cidade, que significa muito pinhão”, explicou o prefeito aos estudantes da Escola Municipal Joana Raksa, que foram conhecer o parque em primeira mão.

Infraestrutura

Para a implantação do novo parque público, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) executou obras de infraestrutura na região. O acesso ao local, pela Rua Delegado Bruno de Almeida, e a área reservada ao estacionamento receberam 500 metros de pavimentação.

Também foi implantado sistema de drenagem, com galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio. A pista que levará as pessoas ao parque receberá ainda uma nova camada de pavimentação, após a conclusão das obras que estão em execução sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente.

Terreno

Em frente à aldeia indígena Kakané Porã, boa parte da área onde foi implantado o parque pertence à Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab). No local, há um pinheiral nativo e um bosque que configuram área de conservação ambiental.

Em virtude de restrições ambientais, esse grande terreno de propriedade da Cohab não poderia ser utilizado para habitação de interesse social. Uma forma de contemplar a cidade e beneficiar a população da região foi implantar o parque por meio do trabalho integrado das secretarias municipais.