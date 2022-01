Quem gosta de acompanhar os signos e a influência que os astros têm nas nossas vidas ainda está tentando entender o que 2022 nos reserva. Os três primeiros meses ainda são de expectativa, até a virada do Ano Novo Astrológico, que acontece em 20 de março, quando deixamos de receber a influência de Vênus e passamos a ficar com a companhia de Mercúrio.

De acordo com a astróloga Tattta Gentil, do site Horóscopo Virtual, “o problema é começar o ano só pensando em desfrutar o momento, como se o mundo fosse acabar, e esquecer que ele só está começando. Portanto alertas: cuidado com o seu dinheiro no início do ano, porque pode faltar no final. Saiba escolher bem seus gastos”, diz.

Sobre suas relações, ela garante: “é preciso valorizar as pessoas que te apoiam e não ficar buscando trocas baseadas no ego ou na aparência”.

O ano de 2022 não promete ser mais tranquilo do que os anteriores. “O ano de 2022 será difícil, violento, escasso. Teremos que lidar com muitas situações que nos levarão ao limite para uma grande transformação. Não será um ano simples, mas complexo em muitos pontos, a começar internamente! Seremos levados a uma questão simples e complexa: Quem sou eu?“.

Para tentar ajudar, a Tribuna traz um resumo do que esperar para cada signo. Confira!

Aries

O ano de 2022, para os arianos, pode ser pautado por muitas dúvidas e necessidade de manter o foco, mas manter esse foco acontecerá por meio de decisões assertivas, sem deixar que as coisas aconteçam por si só. Se deixar que as indecisões imperem ou manter uma postura de procrastinação (decidir não fazer ou não decidir) poderá ser um caminho para um ano caótico e cheio de altos e baixos, sem nenhuma ou com pouca realização.

O lado positivo é que: quanto mais decisões você tomar por si mesmo, mais você poderá avançar; você estará mais livre e mais líder, conseguindo fazer com que as coisas aconteçam conforme deseja; Ao fazer o que você quer, você fará isso de forma mais amorosa e não autoritária. Lembre-se: autoritarismo trará excesso de controle e rigidez, e isso poderá ser muito ruim para a saúde — de forma séria.

Touro

O ano de 2022 dos taurinos será pautado pela inspiração e por uma boa dose de paciência. Mas os taurinos podem ter certeza de que tudo que iniciarem em 2022 poderá ter uma longa duração, seja um relacionamento, um trabalho ou um novo empreendimento. Da mesma forma, até as coisas mais curtas poderão durar mais tempo do que o esperado, mas será preciso ter paciência.

Trabalhe sua criatividade ou sua arte pessoal. Isso pode trazer um novo ânimo à sua vida ou até um novo projeto pode nascer de forma espontânea, começando como um hobby, mas se instalando na sua rotina. Mantenha a paciência para atingir as metas estabelecidas. Se pensar em desistir, poderá não conseguir ver seus esforços alcançados. Seja persistente. A persistência levará você ao êxito, inclusive dentro das relações amorosas. Muitas vezes, você pensará em desistir, mas reflita e avalie.

Gêmeos

O ano de 2022 pode levar os geminianos para um próximo nível, ou seja, finalizar um ciclo e o começo de outro. Um grande salto, uma renovação ou sucesso podem acontecer, mas perceba: isso exigirá comprometimento, equilíbrio emocional e uma boa dose de entrega, senão o fracasso poderá ser grande. A tentativa de controlar tudo é a receita para o fracasso. O ano de 2022, para os geminianos, será como uma dança cósmica cheia de inspiração e ação.

Autoaperfeiçoamento também é indicado, então aprendizados estão em alta, mas é preciso não apenas ficar no acúmulo de conhecimento; é preciso pôr em prática também. A parte financeira do geminiano pode ganhar um extra vindo da ajuda da família: heranças, ajudas, presentes, generosidade dos outros… 2022 pode trazer uma surpresa para o bolso. Porém não se empolgue para gastar, porque é necessário poupar: nem gastar demais, nem ser avarento. A necessidade de segurança pode ser ruim, portanto é importante se arriscar um pouco para receber os benefícios de Mercúrio.

Câncer

O ano de 2022, para os cancerianos, trará muita agitação, muito trabalho e empenho. Pode ser uma fase de uma grande conclusão na vida, saindo de um grande ciclo e iniciando outro, e isso pode acontecer no trabalho, principalmente os cancerianos que estão há muito tempo em um trabalho ou, de certa forma, frustrados com o trabalho atual.

Será impossível manter uma rotina simplória ou calma. O tempo todo, a vida te colocará em contato com situações novas, inusitadas e trará saudade dos tempos de descanso e paz. É preciso tomar cuidado com excessos, porque isso pode trazer encrenca e confusão para sua vida amorosa e sua saúde: você pode engordar ou acabar o ano com problemas de colesterol, diabetes etc. É possível que uma relação que comece sem compromisso nenhum acabe em algo mais sério, então os solteiros, caso queiram – pois o Universo está lhe dando muito livre-arbítrio e é preciso tomar decisões –, podem terminar o ano comprometidos.

Leão

O ano de 2022, para os leoninos, será agitado e pautado por libertações, mas nem todas serão amorosas e pacíficas. Podem existir alguns tremores de terra no meio do caminho. O lado positivo é que existe tanta energia para realizar e construir a vida que, de fato, a prosperidade os alcançará, pois trabalhar será uma das dádivas do ano.

Renuncie alguns compromissos. Isso é indicado para não ver todos os pratos caírem logo à frente. Por estar cheio de tarefas e trabalhos, você pode ter uma estafa e chegar a um burnout, sendo afastado do trabalho ou realmente perdendo o emprego. É importante que você cuide do seu corpo e da sua alimentação, mas não apenas com obsessões compulsivas por dietas de emagrecimento ou apenas pensando na estética. Dê a si mesmo tempo para dormir, caminhar ao sol ou qualquer outra atividade prazerosa e cuide bem do dinheiro, dos bens, não gastando tudo o que ganha. Tome cuidado também com o que você esconde, porque tudo pode ser descoberto, então tenha atenção.

Virgem

O ano de 2022, para os virginianos, será de ação, expansão e realização. Isso, por si só, é muito bom de saber, não é? Mas também será um ano de consequências rápidas às ações, ou seja: um ano de ação e reação. Dessa forma é indicado agir com sabedoria e calma, senão tudo pode ser tão intenso que pode trazer consequências difíceis de digerir, como conflitos intensos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.

Então 2022 pode trazer estabilidade e concretização, mas é preciso uma boa dose de autoproteção, perseverança e não de teimosia e insistência, senão pode viver crises profundas. É preciso usar sua influência natural de forma sábia, não autoritária e manipulativa. O tempo será o melhor remédio contra sua ânsia de vitória, virginiano, e 2022 vai te mostrar que não será possível ganhar sempre, por isso é importante saber recuar quando perceber que uma iniciativa não está dando certo e refletir para recomeçar com uma nova estratégia.

Libra

O ano de 2022, para os librianos, será um grande teste de fé, paciência e amorosidade. Existe uma grande variedade de ideias surgindo, muita capacidade intuitiva, além de muita generosidade, mas também muitos desafios pela necessidade de manter a paciência e saber lidar com o caos que, vira e mexe, será preciso viver neste ano.

Como a individualidade precisa estar em evidência, pode ser que os nativos vivam um ano mais solitário, um ano sabático, com uma necessidade muito grande de mergulhar dentro de si mesmos para poderem dar um novo rumo às suas vidas. Outro alerta é em relação às emoções: você pode estar de saco cheio e ficará de mau humor o tempo todo, então as emoções serão o grande desafio dos librianos, pois, para mudar isso, apenas tendo coragem de romper com relações ou situações que limitam e que geram essas emoções negativas. As relações familiares estarão muito presentes e, ao mesmo tempo, será essencial ter muito cuidado e atenção para que essas relações não sejam limitantes para a maioria.

Se tiver coragem de ser livre, pode ir morar sozinho, fazer uma viagem ao exterior, mudar de área profissional ou ter uma grande virada de vida em 2022, buscando mais autonomia e crescimento pessoal.

Escorpião

O ano de 2022, para os escorpianos, pode trazer popularidade, sucesso e realização. Mas essa realização não virá sem persistência e coragem. O desafio é não viver um ano de crueldade e vaidade excessiva, colocando-se melhor que os outros, impondo suas decisões e ideias de forma autoritária.

Este ano exigirá de você compromisso e fidelidade às pessoas do seu convívio sem se sacrificar. Colocar-se em conexão com as pessoas é o desafio: não se deixar levar por vaidades ou excesso de ambição nem se tornar uma pessoa fechada, autoritária, controladora e rígida em excesso. Para quem está em busca de trabalho, este é o ano da possibilidade de crescer, principalmente de se reinventar, de dar a volta por cima, acreditando em seu potencial criativo. O ano de 2022 pode te ajudar a transformar seus interesses e empreendimentos em lucros muito gratificantes. Abra-se para viver também as outras manifestações da abundância. Compartilhe suas conquistas, ame, faça amigos e esteja com os seus!

Sagitário

O ano de 2022, para os sagitarianos, será um chamado para que a alma abandone as ilusões, e isso pode ser doloroso para alguns, principalmente para aqueles que estão negligenciando sua energia criativa e intuitiva. Portanto vamos ao alerta: tome cuidado com relações amorosas e parcerias de trabalho. As relações mais próximas poderão ser desafiadoras, uma vez que se doar para os outros pode ser difícil justamente porque as questões internas serão remexidas.

Tome cuidado com angústias, inseguranças, medos, fantasias, fanatismos, paranoias e culpas. É importante buscar olhar para o que é necessário para a sua vida e focar nisso, sem apegos. Você pode viver mudanças nas relações, inclusive pode fazer uma transição de carreira se tiver coragem de jogar para o ar uma profissão que não traz mais felicidade. O ano será de ciclos se fechando e ciclos se abrindo, então apegos serão prejudiciais.

Outra coisa: tome cuidado com a necessidade de aprovação pública de tudo que fizer: elogios, aplausos. Se ficar à mercê disso, você pode ter um ano meio obsessivo e vazio.

Capricórnio

O ano de 2022, para os capricornianos, é um ano de vitórias, decisões, avanços, expansão e aventuras! Mas isso não acontece sem dedicação, comprometimento e espírito de humildade. Além disso, o período pode trazer um pouco de isolamento e solidão para aqueles que mantiverem uma postura extremamente rígida e crítica, tornando a presença muito tóxica aos demais, e isso pode deixar a convivência impossível.

Tome cuidado apenas com a tendência a abraçar os conhecimentos novos e se tornar escravo deles, querendo mostrar ao mundo o quanto você é bom em algo ou quanto a sua jornada é a melhor etc. Cada um tem seu caminho. Valorize o seu, mas saiba se manter humilde nessa trajetória, senão se tornará insatisfeito pois, no fundo, acabará entrando em situações para mostrar para os outros, não pensando em seu próprio aperfeiçoamento. Se conseguir se livrar dessa necessidade aparente de mostrar aos outros o que faz, poderá aproveitar 2022 realmente.

Lembre-se: viagens poderão ser muito significativas, além de que é importante buscar a simplicidade na rotina. Quanto menos almejar em questões materiais, mais livre estará para viver a vida que deseja.

Aquário

O ano de 2022 traz aos aquarianos a oportunidade de ouvir a voz do próprio coração e de tomar grandes decisões, abandonando grandes dúvidas internas, radicalismos e impasses, bem como trazendo à tona novas ideias que só podemos ter quando estamos resignados, em silêncio e contemplação.

É um ano que traz um alerta em relação a autoengano. Tome cuidado para não ficar perdidos em ilusões e preso em sonhos não realizáveis, fantasiando e não vivendo a realidade ou não aceitando a realidade, saindo fora de si mesmo e perdendo a autenticidade ou, ainda, perdendo o que tem de fato, buscando loucamente outras coisas e não vendo o que já tem. Outro alerta: não se deixe levar por coisas aparentemente bonitas ou por um materialismo excessivo, porque dessa forma poderá se perder e contrair dívidas, perdendo a estabilidade. O ano de 2022 será difícil para os aquarianos consumistas. O ano traz ganhos, mas é preciso poupar e não ostentar!

Peixes

O ano de 2022, para os piscianos, pode ser pautado por muita abundância, amor e prosperidade, mas é preciso saber se planejar para não faltar e manter os pés no chão, não se deixando levar por nenhuma promessa milagrosa de vida fácil ou amor eterno. Tente ordenar seus pensamentos, colocando-os no papel e ponderando as possibilidades com outras pessoas.

Saiba colocar as coisas em seus devidos lugares e tenha pulso firme para cobrar prazos, inclusive de si mesmo. Aja e leve adiante seu propósito. Aproveite seu impulso criador, que está se manifestando neste ano de Mercúrio por meio da sua capacidade de se relacionar, assim como da sua capacidade de dialogar e mediar as situações, vendo os dois lados da moeda. Esteja aberto a todas as ideias, mesmo as mais malucas, porque elas poderão frutificar de modo inesperado. Você poderá até se pegar motivando as pessoas à sua volta a não desistirem, portanto você estará como um pé de coelho: atraindo sorte a você e aos demais, mas tome cuidado para não se permitir sugar por pessoas falsas ou invejosas.

