A carne de onça é patrimônio cultural imaterial de Curitiba desde 2016. Para que isso acontecesse, houve uma extensa pesquisa, feita por Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta. Apaixonado pelo tema, ele lançou o Festival de Carne de Onça de Curitiba, que chega agora a sua sexta edição.

O evento acontece de 14 de setembro a 2 de outubro e está com inscrições abertas. A participação no Festival conta com divulgação em diversos veículos de comunicação, assessoria de imprensa especializada e presença nas redes sociais da Curitiba Honesta.

Donos de estabelecimentos interessados em participar do 6º Festival de Carne de Onça da Curitiba Honesta podem entrar em contato pelo whatsapp (41) 99941-9372 para saber detalhes. O prazo vai até o dia 12 de agosto.