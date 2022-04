Dia intenso no The Voice+. Com semifinal e final disputadas na mesma edição, Vera de Maria Maga se sagrou campeã da temporada 2022 e levou para casa o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com uma gravadora.

Ela era a finalista do time do estreante Toni Garrido e ficou muito emocionada ao levantar o troféu. Na decisão, ela cantou “Índia” e encantou os jurados.

Na primeira etapa do programa, eram 16 artistas na disputa e as quatro vozes de cada time cantaram. Cada técnico escolheu uma voz para seguir. Ludmilla escolheu o Maurício Gasperini como seu representante na final. Fafá de Belém optou por Marcília de Queiroz.

Toni Garrido ouviu suas quatro vozes cantarem e decidiu ter na final Vera de Maria Maga. Carlinhos Brown escolheu Dionisya Moreira de 90 anos.

Na segunda parte, os quatro finalistas se apresentaram e quem escolheu quem com mais de 60 anos que deveria levar o troféu para casa, ao vivo, foi o público de casa.