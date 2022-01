Os fins de semana das férias de verão terão orientações para a prática de atividades físicas e vão ficar mais animados e divertidos em Curitiba. Entre os dias 15 de janeiro a 13 de fevereiro a Prefeitura vai promover o Verão Curitiba 2022. As ações vão seguir os cuidados e protocolos sanitários contra a covid-19. Em caso de chuvas, as atividades serão suspensas.

As orientações e práticas de atividade física, brincadeiras e festivais esportivos serão feitos aos sábados e domingos, das 14h às 18h, nos parques Barigui, Bacacheri, Lago Azul, Náutico, Passaúna e Passeio Público.

“Todas as ações foram planejadas para as famílias terem mais opções e aproveitar momentos de lazer nos parques da cidade, seguindo os protocolos sanitários que o momento ainda exige. Com os devidos cuidados, nossos parques vão ficar ainda mais alegres durante o Verão Curitiba 2022”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Emilio Trautwein.

Profissionais de Educação Física da Smelj estarão nos locais para orientar os participantes e reforçar a importância dos cuidados sanitários durante a prática das atividades. Entre as atrações recreativas para as famílias estarão disponíveis orientações para a prática segura de atividade física, aulões de ginástica, jogos de tabuleiro gigantes e brincadeiras.

Além das atividades recreativas, os profissionais da Smelj vão promover festivais esportivos adaptados, para todas as idades, nos seis locais que vão receber o Verão Curitiba 2022. (Veja abaixo a programação completa com os horários e locais).

Todas as atividades e brincadeiras serão bem espalhadas pelos locais, a fim de garantir uma distância segura entre os participantes. Além disso, os profissionais da Smelj vão orientar e reforçar sobre os cuidados necessários, como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento entre as pessoas. Em todos os locais serão disponibilizados frascos de álcool 70% para higienização das mãos antes e após as atividades.

Caso algum integrante da família apresente sintomas respiratórios leves, a orientação é que não vá participar das ações do Verão Curitiba. A pessoa deve se isolar e procurar o suporte dos serviços de Saúde da Prefeitura, prioritariamente pela Central 3350-9000. Clique aqui para conferir todas as orientações e cuidados em caso de suspeitas de covid-19 ou gripe.

Atividades e atrações são gratuitas. Foto: Divulgação/SMELJ

Locais das brincadeiras

As atividades do Verão Curitiba 2022 serão montadas em locais específicos dos seis parques e terão identificação visual, com banners e os profissionais da Smelj coordenando as ações.

No Parque Barigui as ações serão feitas perto do heliporto, onde antigamente ficava o parque de diversões Alvorada e onde era montado o Circo da Cidade, próximo a BR-277.

No Passeio Público as brincadeiras do Verão Curitiba serão montadas perto do Coreto Digital.



Já no Parque Bacacheri as ações vão acontecer próximo à entrada dos arcos, pela Rua Paulo Nadolny.

No Parque Passaúna as atividades do Verão Curitiba serão feitas na beira do lago, na prainha e no Lago Azul vão ser feitas no mesmo local das edições anteriores, próximo à entrada principal.



As famílias que forem se divertir no Parque Náutico vão encontrar as ações do Verão Curitiba 2022 ao lado do posto da Guarda Municipal.



Programação

Atividades sistemáticas em todos os parques (todo fim de semana, das 14h às 18h):

Brinquedos Infláveis e Muro de Escalada (podem ser cancelados e/ou suspensos devido aos indicadores da COVID-19)

Aulões de Ginástica

Pintura no papel kraft

Circuito infantil de bicicleta

Atividades esportivas

Jogos lúdicos de tabuleiro

Xadrez gigante, ping-pong e perna de pau

Brinquedos inclusivos

Festivais esportivos

Parque Barigui

15 e 16 de janeiro – Minivôlei e Futebol – Pênaltis

22 e 23 de janeiro – Caçador – Queimada e Badminton

29 e 30 de janeiro – Bets e Peteca

5 e 6 de fevereiro – Habilidades com a Bike e Minivôlei

12 e 13 de fevereiro – Minifutebol e Badminton

Parque Bacacheri

15 e 16 de janeiro – Vôlei de Praia

22 e 23 de janeiro – Beach Soccer

29 e 30 de janeiro – Badminton

5 e 6 de fevereiro – Caçador – Queimada

12 e 13 de fevereiro – Frescobol

Passeio Público

15 e 16 de janeiro – Futebol – Embaixadinhas

22 e 23 de janeiro – Atletismo – Arremesso

29 e 30 de janeiro – Atletismo – Estafetas (corrida e exercícios em zigue-zague)

5 e 6 de fevereiro – Futebol – Chute a Gol

12 e 13 de fevereiro – Atletismo – Salto em Altura

Parque Náutico

15 e 16 de janeiro – Minifutebol, Bets e Frescobol

22 e 23 de janeiro – Minivoleibol e Skate

29 e 30 de janeiro – Caçador – Queimada e Minifutebol

5 e 6 de fevereiro – Bets, Frescobol, e Minivoleibol

12 e 13 de fevereiro – Skate e Caçador – Queimada

Parque Lago Azul

15 e 16 de janeiro – Futebol – Pênaltis e Atletismo – Corrida Chinelão

22 e 23 de janeiro – Caçador – Queimada

29 e 30 de janeiro – Futebol de Areia e Futebol Americano

5 e 6 de fevereiro – Atletismo – Estafetas (corrida e exercícios em zigue-zague) e Bets

12 e 13 de fevereiro – Corrida 5K e Rolimã

Parque Passaúna

15 e 16 de janeiro – Futevôlei e Futebol – Embaixadinhas

22 e 23 de janeiro – Bets e Tênis de Mesa

29 e 30 de janeiro – Vôlei de Praia e Caçador – Queimada

5 e 6 de fevereiro – Tênis de Mesa e Vôlei de Praia

12 e 13 de fevereiro – Minifutebol e Vôlei de Praia

Serviço

Parque Barigui – entradas pela Avenida Manoel Ribas, Mercês – BR-277, Santo Inácio; Avenida Cândido Hartmann – Bigorrilho

Parque Bacacheri – Rua Rodrigo de Freitas, n.º 277 – Bacacheri

Parque Lago Azul – Rua Colomba Merlin, n.º 721 – Umbará

Parque Náutico – Avenida Mal. Floriano Peixoto, n.º 12.205 – Boqueirão

Parque Passaúna – Rua ngelo Marqueto, n.º 2528 – Augusta

Passeio Público – Rua Luiz Leão, nº 391 – Centro