O Balé Teatro Guaíra (BTG) apresenta o espetáculo “O Lago dos Cisnes” nos dias 24 e 25 de julho. Inspirada no folclore europeu, a montagem conta, em linguagem contemporânea, a história de amor entre o príncipe Siegfried e Odette, transformada em cisne por um bruxo. A criação tem direção e coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni.

Para construir a versão contemporânea, o coreógrafo revisitou o folclore e fez uma pesquisa iconográfica. Bongiovanni acredita que “O Lago dos Cisnes” segue relevante no século XXI por refletir conflitos universais da passagem para o mundo adulto.

Obra musical composta por Tchaikovsky em 1876, ela foi encenado pela primeira vez no ano seguinte. Em seu aniversário de 21 anos, Siegfried precisa escolher uma esposa por ordem de sua mãe. Ele conhece Odette, uma princesa transformada em cisne pelo feiticeiro Von Rothbart, antagonista da história. O mago e sua filha, Odile, tentam separar o casal.

Bongiovanni já desenvolveu outros trabalhos de sucesso com o BTG. A parceria começou com a obra “Caixa de Cores” e seguiu com uma trilogia de clássicos com roupagem contemporânea: “Romeu e Julieta”, “Carmen” e “O Lago dos Cisnes”.

Serviço

Balé Teatro Guaíra | “O Lago dos Cisnes”

Dias 24 e 25 de julho

Domingo, às 18h, e segunda, às 20h30

Classificação indicativa: livre

Ingressos: https://www.ticketfacil.com.br/eventos/cctg-o-lago-dos-cisnes.aspx