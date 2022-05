O humor ácido e inteligente do humorista, redator e ex-Casseta Helio de La Peña, conhecido do público há mais de 30 anos, agora invade comedy clubs e teatros pelo Brasil afora. Com um diferencial. O protagonismo é preto. Em Curitiba, La Peña se apresenta neste sábado (7), no Curitiba Comedy Club.

Segundo o artista, o humorismo afrodescendente não reside apenas no mês de novembro e La Peña quer deixar isso bem “escuro”! Quer levar sua noite de humor para os quatro cantos do Brasil sempre convidando talentos locais de cada estado.

Em uma mini-turnê pelo Sul do País, Helio vai dividir palco com nomes já consagrados e em ascensão nas cidades de Florianópolis, Blumenau, Curitiba, Porto Alegre e Canoas. Nomes como Eduardo Jericó, vencedor do concurso Arquibancada do Riso do programa Domingo Legal/ SBT e W Marcão, destaque do concurso Risadaria – Domingão do Faustão estão na lista de convidados.

Show de humor

Em seu show, Helio fala de política sem preconceito, batendo em todo mundo, expõe as contradições de ser o único preto em ambientes sofisticados, assim como traz a vivência de quem nasceu e cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, em seus melhores dias. E ainda zoa com sua rotina esportiva de maratonista aquático da melhor idade.

“Eu brinco com minha rotina esportiva de maratonista aquático da melhor idade. Inclusive eu tenho uma teoria sobre porque os pretos não combinam com esportes de neve. Quem quiser saber tem que conferir o show ao vivo!”, diz.

Trajetória

Carioca da Vila da Penha, 62 anos, 30 anos de carreira artística, casado, três filhos, formado em engenharia pela UFRJ. Foi redator do programa TV Pirata (Globo) e um dos criadores e apresentadores do programa “Casseta & Planeta, Urgente!” (Tv Globo), no ar de 1992 a 2010. Participou da edição 2019 do Comedy Central Stand Up. (etiqueta internacional de humor stand up)

Em 2021 o artista criou um precedente histórico nos palcos do Theatro Municipal de São Paulo com o projeto Risadas Pretas Importam (alusão ao movimento Black Lives Matter). La Peña foi convidado para ser curador do primeiro espetáculo 100% black num palco que tinha uma dívida histórica com os humoristas negros. Dia 20 de Novembro (Dia da Consciência Negra) de 2021 foi a primeira vez que um projeto de humor pensado, dirigido e apresentado por negros subiu ao palco do Gran theatro, às vésperas dos 100 anos da semana de arte moderna de 1922.

O artista também está muito envolvido com trabalhos sociais e é responsável pela biblioteca comunitária Helio de La Peña, no Complexo do Caju, no Rio.

Serviço

La Peña em Curitiba

La Peña convida Eduardo Jericó

Data: 07/05 sábado

Local: Curitiba Comedy

Horário: 21h30

Informações e compra de ingressos acesse link

Agenda completa: https://linktr.ee/heliodelapena

Redes sociais : Twitter @lapena / Instagram: @lapena / Facebook: La Pena Oficial

