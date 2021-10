O isolamento social necessário por causa da pandemia de covid-19 deixou alguns sonhos parados em nossa mente. E, sem dúvida, o desejo de viajar por vários lugares do mundo segue firme, vontade que ficou estacionada por causa das restrições sanitárias e também por causa do orçamento, que anda apertado nos últimos tempos. Mas você sabia que é possível viajar pelos sabores dos continentes sem mesmo sair de Curitiba e região?

São restaurantes com cardápios e estilos diferentes do nosso dia a dia, seja pelo corte de uma carne ou até mesmo a sofisticação na hora de servir. A Tribuna do Paraná preparou um guia de sabores pelos países que têm raízes fixas em nossa terrinha. Bora vivenciar essa viagem de sabores pelo mundo em Curitiba!

Portugal – Lisboa Gastronomia

Iniciamos com Portugal, país europeu responsável pela descoberta do Brasil. O Lisboa Gastronomia chegou em Curitiba em 2008, trazendo pratos portugueses refinados e individuais servidos com requinte em espaço acolhedor, elegante e envolvente. Está atualmente localizado na Alameda Princesa Izabel, 420, Mercês. O telefone para reservas é o (41) 3078-7117. Instagram do Lisboa Gastronomia.

Árabe – Falaf

Pequeno restaurante nas Mercês, mas grande no sabor. Uma das especialidades é o sabich, um sanduiche israelense à base de berinjela empanada e frita e servido no pão pita. Outro ponto forte no cardápio é o tradicional falafel, com bolinhos fritos de grão de bico. Fica na Rua Jacarezinho, 1283, Mercês. Mais informações e pedidos podem ser feitos pelo (41) 98850-8903. Instagram do Falaf

Alemanha – Bar do Alemão

Lá vem eles de novo… No Largo da Ordem, o Bar do Alemão é tradição. Especializado em comida alemã e um ambiente de taverna, a opção é para quem quer animação. Fica na Rua Doutor Claudino dos Santos, 63, no bairro São Francisco. O telefone é o (41) 3223-2585. Instagram Bar do Alemão.

França – Ile de France

O primeiro restaurante francês de Curitiba abriu suas portas em 1953, na Alameda Dr. Muricy, sob o comando de seus fundadores Emile e Janine Decock, recém chegados da França após 2ª Guerra Mundial. Quatro anos mais tarde, o restaurante foi para a Praça 19 de Dezembro, onde ficou até o dia 02 de outubro deste ano. O novo endereço será na Avenida Batel,1550. O local ainda não foi aberto ao público, o que deve ocorrer nos próximos dias Instagram Ile de France.

Polônia – Nova Polska

Um dos espaços mais queridos da Região Metropolitana, pois abrange gastronomia, história e diversão. O restaurante serve diversos pratos típicos da culinária polonesa e está instalado em uma verdadeira casa restaurada, com mais de 70 anos. Os objetos da casa se tornaram uma atração à parte, que remetem à vida na Polônia. Quanto ao restaurante, pratos à la carte, com porções de pierogi, kluski (nhoque frito polonês), bigos (repolho azedo, funghi e costelinha de porco) são atrações. Rua Thomas Antochevis, 1422, Colônia Dom Pedro II, Campo Magro. Informações: (41) 99917-2171/ 3649-4578. Instagram Nova Polska.

Argentina – Las Tablas

O Las Tablas proporciona experiência da verdadeira culinária argentina em um tradicional ambiente porteño. Os pratos são servidos em tábuas (tablas no espanhol castelhano), seguindo a tradição porteña do corte da carne. Reconhecido pelo atendimento, qualidade e excelência nos serviços, Las Tablas é atualmente referência de gastronomia argentina em Curitiba. Está localizado na Rua Gutemberg, 23, no bairro Batel. O contato é pelo telefone (41) 3075-0348. Instagram Las Tablas.

Itália – Mangiare Felice

A Itália sem dúvida é o país que mais tem identidade gastronômica em Curitiba. O bairro de Santa Felicidade possui vários estabelecimentos relacionados, mas vamos sugerir um outro que completou 26 anos na capital. O Mangiare Felice foi fundado em maio de 1995, e os cinco sócios trabalharam como ajudantes em outros restaurantes lavando panelas, outros como faxineiros e ajudantes de garçom, secando talheres. E assim, com muito trabalho e dedicação, construíram o Mangiare Felice. Na capital paranaense, são três opções de lugares, mas destaco a do Juvevê, uma verdadeira cantina italiana. Está localizado na Rua Rocha Pombo, 397. Os contatos são nos telefones (41) 3252-8866 | 3254-7643. Instagram do Magiare Felice.

Tuk-Tuk Comida Indiana e Tailandesa

Cardápio elaborado pelo chef Yuri Ogurtsova, com sua experiência pela Índia e a Tailândia. Receitas populares indianas e tailandesas, com opção vegetariana e vegana. Fica localizado na Rua Euclides da Cunha, 1636, no bairro Bigorrilho. O telefone é o (41) 99184-2913. Instagram Tuk-Tuk.

França e Suíça – Chalet Suisse

Ideal para casais em um ambiente romântico com lareira. Cozinha fina predominantemente franco-suíça, conhecido por um fondue espetacular. Está localizado na Rua Francisco Dallalibera, 1428, no bairro de Santa Felicidade. Instagram Chalet Suisse.

Japão e Peru – Nuu Nikkei

O restaurante une as cozinhas do Japão e do Peru, com um cardápio com infinitas possibilidades. É uma verdadeira explosão de sabor na boca. Está localizado na Rua Fernando Simas, 333, no bairro Mercês. O telefone de contato é o (41) 3538-6956. Instagram Nuu Nikkei.

