Cheiros, sabores, texturas, o Mercado Municipal de Curitiba, no Centro, referência em gastronomia e alimentação saudável agora é também espaço de encantamento e magia com a Vila de Natal Electrolux. A atração, que integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021, é formada pela Casa do Papai Noel (com realidade aumentada e uma maquete de pão de mel com projeção de luz contando a história da cidade), Espaço Kids, para atividades e brincadeiras, e Vila Gastronômica.

As atrações da Vila de Natal Electrolux funcionam de sexta a domingo até 19 de dezembro, a partir das 10h, com sessões extras de 20 a 24 de dezembro. Para visitar as atrações é preciso fazer o agendamento no site da programação.

Além das atividades presenciais, que emocionam adultos e crianças, as aulas de culinária da Vila Gastronômica com renomados chefs regionais de cozinha serão transmitidas pelo Instagram da Prefeitura.

“É uma alegria estarmos aqui, entregando em forma de presente, junto com a Prefeitura, a Vila de Natal Electrolux. É um presente para usufruirmos juntos, e que tem a ver com a nossa marca que é a alimentação saudável”, disse vice-presidente de Recursos Humanos da Electrolux, Valéria Balasteguim, na estreia da Vila de Natal, que aconteceu no último dia 26 de novembro.

Casa do Papai Noel

Logo na entrada do Mercado Municipal, no Espaço Arena (entrada pela Avenida Sete de Setembro), os visitantes podem conferir a decoração natalina. Uma árvore com mensagens luminosas e festivas fica em frente à Casa do Papai Noel, que para ser visitada precisa de agendamento.

No interior da casa, o bom velhinho, que cuida da saúde mantendo uma alimentação saudável (e por isso é magro), recebe as pessoas junto ao trio de personagens Kur, It e Yba, seres mágicos de luz, trazidos para iluminar o Natal, e que com a junção dos nomes homenageiam a cidade.

São eles quem encaminham as pessoas até o espaço onde fica a Maquete de Pão de Mel (Maquete de Gingerbread), espaço em que a tecnologia da realidade aumentada e luzes coloridas são usadas para contar a história da cidade.

Espaço Kids

No segundo piso, junto ao Setor de Orgânicos, está o Espaço Kids para a diversão interativa da garotada. Meninos e meninas aprendem a usar corantes naturais dos alimentos para colorir enfeites de natalinos que podem ser levados para casa. A atividade também acontece com agendamento no site.

Já no mezanino, acima do Setor de Orgânicos, está o espaço de contação de história e, na Praça Mario Shiguemitu (próximo aos açougues), o espaço de encontro de personagens onde as pessoas podem registrar em uma foto a experiência de terem conhecido Kur, It e Yba.

Os espaços estão agradando adultos e crianças. “Eu gostei de tudo, conversei com o Papai Noel e com os amigos dele e pedi para ganhar uma moto amarela bonita”, disse João Vitor Buso de Souza, de 3 anos.

A avó, Marilena Buso, que tem loja de confecção no Mercado Municipal, foi quem levou o garoto. “A alegria das crianças é encantadora. Os turistas já nos achavam referência em centro de compras, com essas atividades estamos ainda mais atrativos”, avaliou.

Vila Gastronômica

A Vila Gastronômica é uma cozinha experimental, montada pela Electrolux onde ocorrerão as aulas-show que serão transmitidas pelo site do Natal de Curitiba Luz dos Pinhas 2021. A primeira, nesta sexta-feira, foi com Rul Morschel, participante do programa MasterChef 2018 e apresentador do programa Mulher Paraná na Band. Também serão transmitidas lives com os chefs Tadeu Furtado, Mykell Blalsejean e Polyana Rodrigues.

As aulas ensinando os preparos culinários serão transmitidas por lives aos sábados e domingos até 19 de dezembro. A Vila Gastronômica permanecerá montada no Mercado Municipal ao longo de 2022 para ser usada como espaço de capacitação em culinária.

A Vila de Natal Electrolux é um espaço inclusivo, com acessibilidade e interprete em Libras (linguagem de sinais). Também conta com ações de responsabilidade social, por meio de uma urna em forma de presente, em que o público poderá retirar cartas de crianças em situação de vulnerabilidade para realizar seus desejos de Natal.

Estiveram presentes ao evento o embaixador de El Salvador no Brasil, Víctor Lagos; a secretária municipal da Comunicação Social, Cinthia Genguini; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Castro; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra. Também participaram do evento o assessor de articulação política, Lucas Navarro; o secretário de Segurança Alimentar Luiz Damaso Guzzi; o superintendente de marketing da Electrolux, Rodrigo Tomaz Oliveira; e o diretor de manufaturados da Electrolux Marcos Medeiros.

Ainda no Mercado Municipal, o prefeito recebeu do presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná, Marcos Brambilla, uma cesta com produtos oriundos de agricultores familiares da região de Carlos Roberto Schurtz, representante do Café Alvorada. “Café Alvorada fazendo 80 anos, orgulho de Curitiba”, destacou Greca.

Confira o funcionamento das atrações da Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal

Arena Kids

Agendamento a cada uma hora.

As crianças terão a supervisão de monitores nesta atividade.

Permitido cadastrar até quatro acompanhantes. O espaço é apenas para crianças de 4 a 12 anos.

Todas as sextas, sábados e domingos até 19/12. Sessões extras de 20 a 24/12.

Horário: 10h às 18h (domingos, das 10h às 15h).

Local: Próximo ao Setor de Orgânicos, no segundo andar.

Casa do Papai Noel

Agendamento a cada 10 minutos.

Todas as sextas, sábados e domingos até 19/12. Sessões extras de 20 a 24/12.

Horário: 11h às 14h e das 15h às 18h (domingos, até às 15h).

Maquete de Gingerbread: acompanha o agendamento da Casa do Papai Noel, com exceção de 10h às 11h e 14h às 15h que será liberado sem agendamento, respeitando os limites de distanciamento.

Local: Espaço Arena (entrada pela Avenida Sete de Setembro).

Contação de Histórias

Todas as sextas, sábados e domingos até 19/12. Sessões extras de 20 a 24/12.

Horário: das 10h30 às 17h30 (domingos, até às 15h).

Local: Mezanino, acima do Setor de Orgânicos.

Meet & Greet – Encontro com os personagens

Todas as sextas, sábados e domingos até 19/12. Sessões extras de 20 a 24/12.

Horário: das 10h30 às 17h30 – com intervalos de 30 min em 30 min (domingos, até às 15h)

Local: Praça Mario Shiguemitu (próximo aos açougues).

Lives na Vila Gastronômica

Sábados e domingos até dia 19/12, com transmissão pelo site do Natal de Curitiba Luz dos Pinhas 2021.

Na semana de Natal, o Mercado Municipal irá abrir nos dias 21, 22, 23/12, das 8h às 21h, e dia 24/12, das 8h às 17h. A programação das atrações: 21, 22, 23/12, das 10h às 20h; e 24/12, das 10h às 13h.

