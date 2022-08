Nos dias 27 e 28 de agosto, sábado e domingo, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa/PR, localizado a 90km de Curitiba, oferecerá uma experiência diferente aos seus visitantes: o Driving Experience.

O passeio permite ao visitante conhecer o Parque com seu próprio veículo, observando as belezas naturais e históricas de uma forma diferente.

“Sabendo do carinho que o povo brasileiro tem com seus veículos, criamos esse produto para atender aqueles que não gostam de abandoná-los por nenhum momento e ainda fazer registros incríveis num dos cartões postais do turismo paranaense. O Driving Experience é um programa que reúne comboios de até vinte veículos para uma imersão dentro do Parque Vila Velha, ou seja, o visitante pode conhecer o Parque com o seu próprio veículo, acompanhado de um guia que proporcionará maior conforto e conhecimento sobre nossas atrações”, conta o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

Tour diferente

O passeio tem início às 10h, com a saída dos veículos do estacionamento partindo para a Lagoa Dourada e Furnas, onde ficam os atrativos de aventura como Tirolesa e Arvorismo.

No horário de 12h15min, os visitantes saem de Furnas e seguem para o Centro de Visitantes, onde, 12h30, podem desfrutar de uma experiência gastronômica ímpar no Restaurante Girassol, com vários pratos típicos da culinária regional.

O passeio é retomado às 13h45min, com a saída do comboio do estacionamento rumo aos milenares Arenitos. Todos os visitantes que optarem pela Driving Experience deverão realizar o passeio completo pela trilha, que tem cerca de 3km e possui alguns degraus.

Às 15h30, o passeio tem fim com a chegada ao estacionamento, mas os visitantes ainda podem aproveitar a estrutura do Centro de Visitantes até o fim do dia.

Importante: É necessário chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência, deixar o veículo no estacionamento e dirigir-se até a bilheteria para a troca dos ingressos e orientações.

São 20 vagas disponíveis por dia, e a cobrança do Driving Experience é realizada por veículo, em que está incluso o ingresso do motorista ou motociclista (R$ 98,00). Os demais ocupantes do veículo devem adquirir seus ingressos na bilheteria.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa da Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.