Que tal conhecer em detalhes como funciona uma das cervejarias mais premiadas da América Latina, que entre outros produtos cria a cerveja oficial do Iron Maiden no Brasil? Esta é uma das atrações que a Bodebrown apresenta no seu Growler Day, o tradicional evento cervejeiro que movimenta o final de semana em Curitiba.

Aos sábados, a fábrica abre as portas para visitas guiadas que incluem apresentação das instalações, informações sobre o processo de produção e, claro, degustação de cervejas.

O visitante que participar do tour ainda ganha um kit especial, composto por dois copos da Trooper Brasil IPA, primeira cerveja criada pela Bodebrown em parceria com o Iron Maiden, um chaveiro e dois adesivos. Um dos copos é de vidro, ao estilo caldereta, com capacidade para 350 ml, enquanto o outro é de plástico e comporta 550 ml. O preço por pessoa da visita é R$ 50 e ela ocorre em dois horários, meio-dia e 14h.

A degustação que integra a visita acontece no espaço Garden da cervejaria, o mesmo onde o vocalista do Iron, Bruce Dickinson, provou o mais novo lançamento criado pela banda em conjunto com a Bode, a Aces High. Esta novidade será lançada oficialmente em outubro, no formato de garrafa de 600 ml, mas no sábado também marca presença entre os chopes vendidos em copo no Growler Day. Bruce aproveitou os shows históricos que o grupo fez no Brasil para conhecer a fábrica da Bodebrown e fazer a aprovação final da Aces High.

Rock e growlers

O Growler Day terá ainda, exclusivamente no sábado, show com a banda Candyman Club, que faz um tributo aos grupos que marcaram o movimento pós-punk. O quinteto faz versões de Blondie, Pixies, REM, David Bowie, Eurythmics e Depeche Mode, entre muitos outros. A apresentação vai das 14h às 17h.

Nos dois dias de evento, a venda de growlers PET faz a alegria do público cervejeiro com sete opções. A lista traz Trooper Brasil IPA, Stone/Bodebrown Cacau IPA, Perigosa Imperial IPA, Helles de Curitiba, Blanche de Curitiba, Mago de Houblon e Frutti Sour. Todas são apresentadas em embalagens de dois litros, sendo que a Frutti Sour custa R$ 60 e as demais, R$ 50.

Gastronomia e chopes em copo

Exclusivamente no sábado, o público pode desfrutar da venda de chopes em copos – versão de 300ml a R$ 15. São oito opções de rótulos: Helles de Curitiba, Blanche de Curitiba, Trooper Brasil IPA, Lupulol Sabro, Mago de Houblon, Frutti Sour e Cacau IPA, além da Aces High.

A gastronomia do sábado também terá reforço, com dois food trucks: Burger Beast (hambúrgueres) e Mister Brasa (espetinhos). Além destas atrações saborosas, a padaria artesanal Fábrika Pães participa com seus produtos elaborados com fermentação natural. O cardápio da semana traz: baguete com e sem linguiça Blumenau (R$ 15), pão ciabatta com azeitona (R$ 23) e focaccia com alecrim (R$ 23). Opções nacionais e importadas de geleias e queijos também fazem parte do cardápio.

A fábrica da Bodebrown fica na Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer, Curitiba. Informações: (41) 3082-6354.