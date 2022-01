Curitiba recebe em outubro o trio americano Hanson, que foi febre nos anos 1990 e início dos anos 2000. Os três irmãos completam 30 anos de carreira e vão realizar uma turnê por outras seis cidades do Brasil: Porto Alegre, Ribeirão Preto, São Paulo, Uberlândia, Brasília e Rio de Janeiro. Os show fazem parte da turnê mundial Red Green Blue 2022.

Os irmãos Clarke Isaac Hanson (guitarra, baixo, piano e vocal), Jordan Taylor Hanson (piano, percussão e vocal) e Zachary Walker Hanson (bateria, piano e vocal) anunciam o álbum Red Green Blue composto por três projetos solo da banda.

Com um terço do álbum escrito e produzido por cada irmão (Taylor’s Red, Isaac’s Green e Zac’s Blue), o novo trabalho reúne as três vozes criativas e únicas como nunca antes e uma equipe de colaboradores.

No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o Hanson irá apresentar pela primeira vez as canções de Against The World, álbum lançado em 2020, e grandes sucessos, como “MMMBop”, “Where’s the Love” e “Save Me”.

Confira as datas e locais dos shows no Brasil:

11 de outubro – Bourbon Country – Porto Alegre

12 de outubro – Live Curitiba – Curitiba

14 de outubro – Arena Eurobike – Ribeirão Preto

15 de outubro – Espaço das Américas – São Paulo

16 de outubro – Arena Sabiazinho – Uberlândia

19 de outubro – Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília

21 de outubro – Qualistage – Rio de Janeiro

A pré-venda para o fã clube será iniciada em 06/02/22 e a venda ao público em geral dia 10/02/22.

Maiores informações sobre as vendas e ingressos em breve.

Sobre o Hanson

Formado em Tulsa, Oklahoma, em 1992, o Hanson alcançou a fama internacional com o álbum Middle Of Nowhere, liderado pelo single “MmmBop”, que atingiu o número 1 em 27 países simultaneamente.

Em 2022, o trio chega aos 30 anos de carreira com uma série de conquistas: diversos singles consecutivos no top 40, sete álbuns de estúdio, dois de Natal e cinco ao vivo, que venderam mais de 16 milhões de cópias.

Isaac, Taylor e Zac Hanson foram três vezes indicados ao Grammy e se apresentaram para mais de 3 milhões pelo mundo.

No 25º aniversário do trio (2017) lançaram Middle of Everywhere Best Of e fizeram uma turnê mundial. Com o álbum sinfônico String Theory (2018) se apresentaram ao lado das maiores orquestras em alguns dos locais mais prestigiados do mundo.

Against The World de 2020 foi gravado nos lendários estúdios FAME em Muscle Shoals, AL, e apresenta 7 faixas que ilustram toda a musicalidade do trio, enraizada no soul e melódico, rock ‘n’ roll, bem como a longevidade da banda que segue explorando suas origens e impulsionando sua música para frente.

No álbum Red Green Blue, que será lançado este ano, os irmãos reforçam sua profunda musicalidade e credibilidade como compositores, intérpretes e produtores.

