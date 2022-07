A sexta loja da Coxinha Lovers acaba de abrir as portas em Curitiba. Inaugurada em junho, na Rua Vicente Machado, 330, no Centro, a filial é a primeira da rede fora de shoppings centers. Para comemorar o novo espaço e atrair mais clientes, a lanchonete lançou o Vulcão de Coxinha, que promete saciar a fome dos apaixonados pelo salgado.

“Optamos por abrir uma loja de rua com um conceito to go e prático. Todas as nossas embalagens e coxinhas foram pensadas para o cliente poder comer enquanto está de passagem!” comenta Diego.

Desde a última sexta-feira (15), todas as lojas da marca vai oferecer uma torre de 600 ml de queijo cheddar acompanhada de 200 mini coxinhas de frango de 6g cada. “Os clientes sempre pediram uma porção maior que o nosso copo G, que cabem 90 mini coxinhas. Dessa maneira desenvolvemos esse produto para os clientes comerem em galera e curtir em família, pois serve mais de dez pessoas”, afirma Julie.

A novidade estará disponível em todas as sedes da Coxinha Lovers durante o

inverno, e custará R$ 89,90