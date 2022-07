A 16ª edição do Hana Matsuri, tradicional festividade da comunidade japonesa, ocorre neste sábado (30) e domingo (31), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento é realizado no espaço do Parque São José, das 11h às 19h. A entrada é gratuita.

De acordo com a organização, a festa vai contar com apresentações culturais, barracas com itens da cultura anime, mangás e vestuários, além de comidas típicas japonesas. Os participantes poderão acompanhar também a cerimônia do Kanbutsue, quando uma imagem do pequeno Buda é banhada com chá doce.

No espaço, barracas de artesanato com origami, kirigami e mangá, livraria, oficina de modelagem em barro, e outras atividades. O Hana Matsuri comemora o nascimento do Buda histórico, Sidarta Gautama, e neste mês será comemorado também o Festival das Estrelas.

Serviço

16º Hana Matsuri

Quando: 30 e 31 de Julho

Horário: 11h às 19h

Local: Parque São José

Estacionamento e entrada gratuitos