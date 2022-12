Para comemorar o aniversário dos 133 anos do município de Colombo, região metropolitana de Curitiba, a Prefeitura local confirmou a realização da 56ª Festa da Uva, que retorna no “pós-pandemia” com a promessa de ser uma das maiores da história. A missão, pelo menos na parte dos shows nacionais, fica a cargo da dupla Zé Neto e Cristiano, Raça Negra e Baitaca, além de George Henrique & Rodrigo e Guilherme & Benuto.

A festa será no Parque da Uva, dias 2, 3, 4 e 5 de fevereio de 2023. Segundo os organizadores, a festa vai reunir a maior colônia italiana do Paraná, artistas locais, grupos folclóricos e artesãos, exposições, parque de diversão, além do melhor da gastronomia típica. A abertura oficial na quinta-feira (02) e o show gospel com a Banda Gratidão.

Na sexta-feira (03) o show nacional será com Zé Neto e Cristiano. No sábado (04) dois grandes shows no palco principal do evento com o samba do Grupo Raça Negra e o gauchesco com Baitaca. No domingo, acontece a tradicional missa que deu origem à Festa da Uva. Ela será celebrada pelo Padre Cleverson Evangelista. À noite, duas grandes atrações com George Henrique e Rodrigo e Guilherme e Benuto.

Nos próximos dias, a Comissão Organizadora anunciará a grade de atrações locais que se apresentarão em três outros palcos no Parque da Uva. Os ingressos ainda não estão disponíveis, mas serão vendidos pelo site Ingresso Nacional.

