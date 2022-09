A Fundação Cultural de Curitiba leva para o Teatro da Vila, na CIC, nesta sexta-feira (2), às 19h, um dos maiores nomes nacionais da MPB: Zeca Baleiro. Ao lado de Carlos Careqa, ele apresentará show inédito, com entrada gratuita.

Os ingressos, limitados a 245 lugares, estão sendo distribuídos prioritariamente aos moradores da região e podem ser retirados diretamente na bilheteria do teatro, na Vila Nossa Senhora da Luz, das 9h às 18h, até sexta. Informações pelo WhatsApp: 41 9653-5795.

“O nosso cineteatro da Vila está irradiando arte e cultura no coração da CIC. Equipamos o espaço com o que existe de mais moderno em cinema digital para exibição gratuita de filmes de sucesso, e agora ele também passa a receber grandes nomes artísticos do país”, diz o prefeito Rafael Greca.

No sábado (3), o mesmo show de Zeca Baleiro e Carlos Careqa será apresentado no Canal da Música. O evento é promovido pela Fundação Cultural de Curitiba em comemoração aos 50 anos do Teatro do Paiol, que está em reforma.

Os ingressos para o Canal da Música custam R$ 54 e R$ 27 e estão à venda na plataforma Zet. Acesse aqui.

Show inédito

As duas apresentações unem vozes e violões. Zeca Baleiro e Carlos Careqa apresentam composições feitas em parceria, algumas surpresas e sucessos de suas carreiras, como Acho, Menos de Doer Mais de Doar, Babylon e Telegrama.

Zeca Baleiro, maranhense, e Carlos Careqa, catarinense “amadurecido” no Paraná, como ele costuma dizer, se conheceram no início dos anos 1990 em São Paulo, onde ambos se radicaram e conviveram naquele início de carreira, junto a artistas como Chico César, Rita Benneditto, Tata Fernandes, Mauricio Pereira, Itamar Assumpção, Vange Milliet, Miriam Maria, Mário Manga e André Abujamra.

Série especial de 50 anos do Paiol

O show faz parte de uma série especial que está sendo realizada este ano para celebrar as cinco décadas de atividades do Teatro do Paiol, um dos principais símbolos culturais da cidade.

O Paiol completou 50 anos em 27 de dezembro do ano passado, e logo depois teve suas atividades suspensas para receber obras de conservação e preservação.

Serviço

Zeca Baleiro e Carlos Careqa

Teatro da Vila

Rua Davi Xavier da Silva, 451- CIC

Show grátis

Data: sexta (2/9), às 19h

Ingressos: retirar na bilheteria do espaço, das 9h às 18h

Informações pelo WatsApp: 41 9653-5795

Canal da Música

Rua Júlio Perneta, 695 – Mercês

Data: sábado (3/9), às 20h

Ingressos a R$ 54 e R$ 27 (meia-entrada), na plataforma Zet