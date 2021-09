A partir da próxima quarta-feira (08) o Zoológico de Curitiba disponibiliza mais ingressos para a visitação a pé. Serão permitidos 50 em cada um dos turnos, com direito a entrada de até cinco pessoas da mesma família. O agendamento continua obrigatório e começa às 20h desta sexta-feira (03) pelo Agenda Online.

A decisão por aumentar a capacidade surgiu por causa da alta procura da população. “E estamos monitorando a situação da pandemia na cidade. Com todos os cuidados necessários, conseguimos atender mais pessoas e manter o distanciamento”, explica o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo.

LEIA TAMBÉM:

>> Vai pegar a estrada no feriado de 7 de Setembro? Ferry Boat de Guaratuba terá fiscalização

>> Veja 5 lugares bate e volta para curtir o feriado de 7 de Setembro perto de Curitiba

Os passeios a pé acontecem de quarta a domingo, em dois turnos – das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Às terças-feiras, há três horários para as visitas de carro (11h, 14h e 15h), com 30 veículos por sessão, com a orientação das equipes do Zoo, para garantir a segurança do trajeto.

Quem for ao Zoo deve levar sua garrafinha de água, já que os bebedouros seguem desativados. O consumo de alimentos é proibido e é obrigatório o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento entre pessoas que não sejam da mesma família, em especial.

Na entrada, também podem ser feitas doações de ração ao Banco de Ração da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

São aceitas rações comerciais para cães e gatos secas ou úmidas, em embalagens fechadas. Desde o início da campanha, já foram arrecadadas mais de uma tonelada de ração entre os visitantes do Zoo.

Web Stories